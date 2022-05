Trent’anni fa le stragi di mafia, Magorno: «Legalità strada da percorrere insieme»

il ricordo

DIAMANTE «La legalità è una strada difficile da percorrere, ma se la percorriamo insieme diventa tutto più semplice». Così il sindaco di Diamante Ernesto Magorno, intervenuto alla Giornata per la legalità nel ricordo dei 30 anni dalle stragi di mafia che si è svolta presso il Teatro dei Ruderi di Cirella.

«Abbiamo il dovere – ha aggiunto Magorno – di aprire un dialogo con i ragazzi e le ragazze e loro devono stimolarci perché parlarsi e ascoltarsi è fondamentale per crescere. Dobbiamo essere grati alle forze dell’ordine per il loro impegno che è volto all’affermazione della cultura della legalità. Ringrazio per la presenza il Sottosegretario Franco Gabrielli, tutte le autorità intervenute e le scuole che con i loro contributi hanno arricchito questa meravigliosa giornata».