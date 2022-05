Berlusconi “annuncia” il centrodestra unito al ballottaggio (anche) a Catanzaro

verso il voto

ARCORE Per le elezioni amministrative, «su 21 città abbiamo trovato l’accordo, su cinque città non l’abbiamo trovato, lo troveremo sicuramente in eventuali ballottaggi». Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine del vertice convocato nella sua villa di Arcore a cui hanno partecipato anche i leader di Lega e Fratello d’Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Le dichiarazioni di Berlusconi incidono, ovviamente, sul futuro delle amministrative a Catanzaro, dove il centrodestra corre diviso in tre tronconi e sosterrà i candidati Valerio Donato, Antonello Talerico e Wanda Ferro. «Abbiamo parlato di come sono andate le scelte dei candidati per le prossime elezioni amministrative»: è quanto ha spiegato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine del vertice di Arcore. Nelle cinque città dove non è stato trovato l’accordo, è stato «per pure contrapposizioni locali, persona contro persona». Trovare l’accordo ad eventuali ballottaggi «è l’impegno di tutti i leader presenti al tavolo».

Berlusconi: solo un pazzo può mandare all’aria la coalizione

«Per me il centrodestra così com’è funziona», ha detto Berlusconi, al termine del vertice convocato nella sua villa di Arcore, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul disegno “conservatore” di Giorgia Meloni. Berlusconi ha confermato il commento di Salvini sulla riunione: «È stata un’ottima giornata. Era da tanto tempo che non ci vedevamo e non ci sedevamo allo stesso tavolo, per tutti gli impegni che hanno i leader di ogni partito. Finalmente oggi siamo riusciti a combinare questo incontro e, quindi, abbiamo deciso anche di rivederci. Il centrodestra è assolutamente unito», ha ribadito.