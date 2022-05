Corigliano Rossano, auto sfonda la recinzione di una scuola e si schianta contro il muro

l’inccidente

CORIGLIANO ROSSANO Per fortuna non ci sono stati feriti tra gli studenti, ma poteva finire in tragedia. Poco prima che gli alunni della scuola media Levi, a Corigliano Rossano, un uomo anziano alla guida di una Citroen C5 ha sfondato la recinzione metallica che circonda l’istituto e si è schiantato contro il muro. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Giannettasio”.

Ancora tutti da decifrare i motivi che hanno causato l’incidente. L’uomo che stava percorrendo via Escrivà, sulla quale si affacciano tre grandi scuole (due elementari e l’Istituto tecnico commerciale), giunto all’incrocio a “T” (avrebbe potuto svoltare solo a destra o a sinistra) ha proseguito la sua traiettoria in avanti, piombando sull’inferriata prima e sul muro poi. Non si esclude che tra le cause dell’incidente ci possa essere quella di un malore che ha colpito il guidatore.

In quel frangente pare ci fosse anche una classe intenta a svolgere l’ora di educazione fisica fuori dalla scuola, poco distante dall’impatto. Quella zona è frequentatissima da studenti, alunni e familiari e da mezzi pubblici. Se l’incidente si fosse verificato poco più tardi, all’uscita delle scuole, avrebbe potuto causare danni inimmaginabili. (lu.la.)