Il rogo

CORIGLIANO ROSSANO Ancora tutto da decifrare l’incendio che si è consumato questa notte nei locali dell’opera salesiana, a Corigliano Rossano. La casa religiosa ospita un nutrito gruppo di persone in difficoltà di varie nazionalità, tra cui una decina di minori, ed è situata lungo via Provinciale a Corigliano, in una zona molto trafficata.

Le fiamme hanno recato dei danni ad alcuni ambienti. In uno di questi sarebbe andato a fuoco uno dei materassi utilizzato dagli ospiti, per cause ancora ignote. La fuliggine sviluppatasi dal rogo ha fatto il resto. Non si esclude il dolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni.

L’evento è all’attenzione dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. (lu.la.)