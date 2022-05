l’appello

I molteplici problemi della città di Cosenza sono irrisolti, anzi direi sono aggravati. L’amministrazione comunale insediatasi dopo le elezioni si è limitata a riaprire Via Roma ed a ripristinare il senso unico a Piazza Bilotti. Null’altro. Neanche l’ordinaria amministrazione. La città è piena di buche, manca l’acqua in molti quartieri, Viale Parco -Parco del Benessere resta opera incompiuta, i cordoli delle piste ciclabili restano pericolosi e andrebbero abbattuti, la frana di Portapiana da molti anni ha determinato la chiusura al traffico della zona con enormi problemi di transito veicolare nella zona sud di Cosenza e così via…

Ma quello che sbalordisce, oltre alla mancata soluzione delle emergenze, è che non si è avviata alcuna discussione progettuale sui tanti temi aperti e irrisolti quale ad esempio quello della città unica, della area metropolitana, dei trasporti integrati, del nuovo ospedale, delle infrastrutture, degli interventi sul centro storico, dell’università. Insomma tra le tante problematiche del capoluogo e dell’area urbana, l’amministrazione cittadina non batte neanche un colpo per dimostrare di esistere e di operare.

Non è sufficiente eliminare ripristinare il traffico su di un’arteria (senza neanche avere provveduto a cambiare i sensi di marcia delle traverse circostanti) per incidere realmente sul territorio. Occorre lavorare alacremente mettendo al primo posto la fondazione di una nuova realtà urbana di oltre 100 mila abitanti che sia punto di riferimento e di investimenti di tutta la provincia. Un modello di città che raccolga intorno a sé l’hinterland per costituire una città metropolitana con nuove infrastrutture e unica rete di trasporti. Insomma a Cosenza occorre una amministrazione che abbia risorse intellettuali per pensare in grande e non per tirare a campare.

*Presidente associazione Cosenza Futura, già consigliere comunale