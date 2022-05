Estorsione e associazione mafiosa, due pregiudicati in manette a Corigliano Rossano

i fatti

CORIGLIANO ROSSANO Nei giorni scorsi, i carabinieri del Comando Stazione di Corigliano Scalo, hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nei confronti di due pregiudicati del posto, S.F. di 30 anni e P.G. di 47anni.

Il provvedimento scaturisce dalla condanna definitiva emessa lo scorso 10 maggio dalla Suprema Corte di Cassazione per reati estorsivi e di associazione per delinquere di stampo mafioso, commessi dagli arrestati nel corso del 2018. I due dovranno scontare rispettivamente una pena residua di 6 anni e 8 anni di reclusione.

Nel corso della medesima attività di servizio, i militari del Reparto Territoriale, all’esito di un’intensa attività di prevenzione e repressione della criminalità diffusa sul territorio di Corigliano Rossano, hanno identificato e poi deferito all’Autorità giudiziaria competente gli autori che si sono resi responsabili per futili motivazioni, di tre danneggiamenti seguiti da incendio di autovetture occorsi nell’ultimo trimestre in città.