«Benvenuti all’inferno rossoblù». Tutto pronto per la sfida dell’anno tra Cosenza e Vicenza – VIDEO

il match

COSENZA “Benvenuti all’inferno rossoblù”. Il San Vito-Marulla si colora di rossoblù già dalle prime ore del pomeriggio quando i tifosi si ritrovano nei pressi dello stadio per intonare i cori e preparare le coreografie. Saranno in 20mila a sostenere i Lupi nel match che vale una stagione. Una gara da dentro o fuori. Salvezza o retrocessione. L’attesa è quasi finita. Alle 20.30 il fischio di inizio di Cosenza-Vicenza, il ritorno dei play out. All’andata, in trasferta, gli avversari riuscirono a passare grazie a un gol al 90esimo. Nella settimana che ha preceduto il match odierno, polemiche per il gol annullato a Caso sullo zero a zero, per alcune decisioni dell’arbitro Maresca e poi Daspo, toni accesi e l’invito a disputare una gara rispettando gli avversari e senza cadere in pericolose provocazioni. Tutto sembra già un lontano ricordo. È tutto pronto per l’ultima sfida di un campionato ancora tutto da decidere.