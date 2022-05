Sequestro da 45mila euro, disposto un nuovo giudizio del Riesame

la pronuncia

ROMA Dovrà tornare a pronunciarsi il Tribunale del Riesame, con un nuovo giudizio circa il sequestro della somma di 45mila euro effettuato nei confronti di Danilo Vitellio imputato nel procedimento Pneus.

La Corte di Cassazione, infatti, ha accolto con rinvio il ricorso presentato dai legali Salvatore Staiano ed Antonio Lomonaco, in difesa di Danilo Vitellio, contro l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva disposto la conferma del sequestro preventivo della somma di 45mila euro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.

Danilo Vitellio è imputato nell’ambito dell’operazione denominata Pneus, la cui indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Dda di Catanzaro, avrebbe disvelato una lunga serie di atti e minacce perpetrate nei comuni di Amaroni e Vallefiorita, mirate ad ottenere il pagamento del “pizzo” con modalità tipicamente ‘ndranghetistiche.

Al momento della notifica dell’ordinanza cautelare in carcere, firmata dal gip di Catanzaro, gli investigatori avevano rinvenuto quasi 45mila euro occultati dentro l’armadio di un’abitazione riconducibile a Vitellio, somma che veniva immediatamente posta sotto sequestro.

In un primo momento il Tribunale della Libertà aveva accolto il ricorso dei legali restituendo la somma di danaro, ma poche ore dopo la Procura distrettuale aveva ordinato un nuovo sequestro, poi convalidato prima dal gip e poi dal Tdl catanzarese.

Contro quel provvedimento gli avvocati Staiano e Lomonaco hanno proposto quindi ricorso in Cassazione, oggi accolto con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio.

Poche settimane fa, su richiesta degli stessi legali, il gip ha scarcerato Vitellio, disponendo a suo carico gli arresti domiciliari.