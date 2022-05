Film Commission, Grande: in atto 36 produzioni, riprese di “Diabolik” 3 in Calabria

CINEMA

«Sono già in atto trentasei produzioni: una di queste è il film “Diabolik 3”, con Miriam Leone, Valerio Mastrandrea e la partecipazione straordinaria di Monica Bellucci. Le riprese saranno a Palmi e a Praia; in più parteciperemo con i nostri progetti ai festival di Cannes, Venezia, Roma e, a febbraio, Berlino». Lo ha rilevato lo stilista Anton Giulio Grande, commissario della Calabri Film Commission, in un’intervista ad Affari Italiani. Nell’intervista Grande si è anche soffermato sulla recente tappa calabrese di Jovanotti per girare il nuovo viceoclip “Alla Salute, per la regia del calabrese Giacomo Triglia, con location tra Chianalea di Scilla e Gerace. «Ho voluto iniziare con Jovanotti perché – ha detto Grande – ritengo sia un uomo di grande valore attento alla natura e all’inquinamento, ha un atteggiamento sempre positivo, una grande energia e soprattutto ogni cosa che fa si trasforma in un successo».