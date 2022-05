Infarto in volo ad Asiago. Il pilota riesce ad atterrare e poi muore

Il dramma

ASIAGO Nonostante sia stato colpito da un infarto, un pilota di un biplano è riuscito a portare a termine la manovra di atterraggio prima di morire, salvando così il passeggero che aveva a bordo. E’ accaduto oggi all’aeroporto Romeo Sartori di Asiago, in provincia di Vicenza.

Il pilota, un 74enne, stava volando un biplano storico degli anni ’30, un Tiger Moth (De Havilland Dh82), che aveva a bordo anche un componente della troupe dell’attore e regista Marco Paolini. Pur sentendosi male è riuscito ad atterrare regolarmente in pista per poi accasciarsi sui comandi, facendo finire l’aereo sull’erba. La torre di controllo ha intuito il problema vedendo che l’atterraggio era risultato incerto.

Il tentativo vano di rianimarlo



Immediato l’intervento del personale dell’aeroporto e dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalla cellula dell’aereo il pilota, iniziando il primo intervento di rianimazione cardiopolmonare anche con l’utilizzo del defibrillatore, fino all’arrivo del personale del Suem. L’uomo è stato a lungo rianimato dai sanitari, ma il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Spaventato, ma illeso il passeggero. Sul posto i carabinieri.