Bilancio Reggio, opposizione all’attacco: «Azione “bavaglio” della maggioranza»

La polemica

REGGIO CALABRIA «Sul rendiconto 2021 la maggioranza di centrosinistra prova a metterci il bavaglio. Nel corso dell’ultima commissione Bilancio convocata alla presenza dell’assessora Irene Calabrò e del dirigente settore Finanze Francesco Consiglio non ci è stato concesso di ascoltare in audizione sia gli assessori che i dirigenti dei singoli settori, per comprendere lo stato finanziario nelle specifiche articolazioni, compiendo un abuso enorme non ai danni dei consiglieri di minoranza ma della città. La maggioranza di centrosinistra, spaccata per l’ennesima volta su un tema così delicato, ha abbandonato i lavori dell’aula». Così i consiglieri comunali reggini di centrodestra, sull’attuale situazione economica dell’Ente che aggiungono: «Per la prima volta in dibattito indispensabile per l’approvazione del bilancio, la maggioranza non ritiene utile ascoltare assessori e dirigenti: a questo punto nasce il sospetto che questo silenzio sia stato deciso dall’alto, probabilmente per evitare e nascondere i veri problemi dell’amministrazione comunale».