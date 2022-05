Meloni lancia la Ferro. «È una scelta di libertà»

Amministrative 2022

CATANZARO «Sicuramente si poteva lavorare su una candidatura che rappresentasse la compattezza del centrodestra e che riuscisse però anche a rappresentare le idee del centrodestra, che è uno dei problemi che noi poniamo sempre nella coalizione. Dopo di che questo non è stato possibile e a noi pare che, con tutte le difficoltà del caso partiamo comunque da un vantaggio: tutti conoscono Wanda Ferro a Catanzaro, la conoscono come donna, come amministratrice, come politico, come persona che è legata a questa terra e per questo può dare a questa terra le risposte che servono, una persona che non ha padroni, che non ha amici degli amici da accontentare, e io credo che sia esattamente quello che serve in una terra come questa». Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni motiva la scelta di correre da soli alle amministrative del prossimo 12 giugno nel Capoluogo. Una scelta di “qualità”, dunque, non un ripiego per la Meloni che rafforza quella scelta definendola di «libertà».

«Confido che in una terra di uomini e donne liberi – dice a questo proposito sul palco del Teatro comunale di Catanzaro accanto alla Ferro – si voglia votare per difendere quella libertà».

«Nel centrodestra, secondo me, è mancata la volontà di anteporre i bisogni dei cittadini di Catanzaro – ha detto Meloni – ai problemi interni alle singole forze politiche. E’ mancato il fatto di credere che dare una speranza, un’occasione, un futuro ancora migliore ai cittadini di Catanzaro fosse più importante di garantire le singole correnti nei singoli partiti, che è una cosa della politica che io non ho mai particolarmente amato».

«Non penso – ha poi proseguito – che i cittadini e i destini di una terra come questa, che soffre, che ha bisogno di coraggio, di gettare un po’ il cuore oltre l’ostacolo, possano essere piegati alle beghe. Le beghe mi interessano poco, per cui quando vedo le beghe io cerco di immaginare una alternativa, e poi ci diranno i cittadini di Catanzaro cosa ne pensano». (a. c.)