Spari in una scuola elementare in Texas: 15 morti. Il killer ha 18 anni

la strage

Almeno 15 morti. E’ il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas.

Ad aprire il fuoco nella scuola elementare di Uvalde è stato un ragazzo di 18 anni. Lo riportano i media americani, secondo i quali il ragazzo è morto. Le vittime sono 14 studenti e un insegnante.

La sparatoria è avvenuta alla Robb Elementary di Uvalde, in Texas, intorno alle 13 ora locale. Le motivazioni che hanno spinto il ragazzo ad aprire il fuoco non sono chiare.

Il killer della scuola elementare del Texas è stato identificato in Salvador Roma, uno studente 18enne della Uvalde High School. Lo afferma il governatore del Texas, Greg Abbott.