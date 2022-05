Droga servita al bar: i carabinieri arrestano il titolare

i controlli

ACRI Proseguono i servizi di prevenzione predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Rende finalizzati al controllo del territorio e alla repressione dei fenomeni criminosi. L’attività di controllo, che ha visto l’impiego di diverse pattuglie dell’Arma, ha consentito di trarre in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 55 anni di Acri.

Come base per lo spaccio di droga, l’uomo si serviva dei bar di sua proprietà, ubicati nel centro abitato di Acri. Il controllo ha avuto origine dal continuo via vai di giovani nel locale che aveva insospettito da tempo i carabinieri.

Nel corso del controllo i militari dell’Arma hanno rivenuto, nel primo locale i bilancini di precisione per la pesatura della sostanza e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato, mentre nella seconda attività commerciale, sempre destinata a bar, il fiuto infallibile di “Manco” cane cinofilo in servizio presso il Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia, ha consentito di rinvenire, occultati dietro il bancone la seguente sostanza stupefacente sottoposta a sequestro: 39 grammi circa di “marijuana”; 5 grammi circa di “hashish”; un grammo circa di “cocaina”.

L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.