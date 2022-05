Covid, si svuotano i reparti: 556 e cinque decessi nelle ultime 24 ore – GRAFICO

il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.101.114 (+3.634). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 386.611 (+556) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.243 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.195 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55.560 (55.254 guariti, 306 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 27.264 (53 in reparto, 3 in terapia intensiva, 27.208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 74.205 (73105 guariti, 1100 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1839 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1823 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38506 (38.276 guariti, 230 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.827 (44 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.782 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 138.946 (138.169 guariti, 777 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 5.560 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.553 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.041 (33.870 guariti, 171 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 143 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 232 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.