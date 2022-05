Loizzo incontra l’imprenditore che ha denunciato il racket: «Notarianni esempio fulgido di legalità»

la solidarietà

CATANZARO «Giovanni Notaraianni è un esempio fulgido di legalità e un vanto per tutta la Calabria». Lo ha detto Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale, incontrando il coraggioso imprenditore che con le sue dichiarazioni ha contribuito alla condanna di diversi esponenti mafiosi del Crotonese. «Ho portato a Giovanni – ha detto Loizzo – la solidarietà del segretario Salvini e l’appoggio incondizionato di tutto il partito. Notaraianni vive sotto scorta da tre anni – ha aggiunto Loizzo – per il coraggio e la dignità straordinaria che ha dimostrato ribellandosi alla ‘ndrangheta. La recente sentenza del tribunale di Crotone è un tassello importante per la lotta alla ndrangheta, che deve vederci tutti uniti. Giovanni Notaraianni – ha concluso Simona Loizzo – non deve essere lasciato mai solo ma deve trovare la continua solidarietà concreta da parte di tutte le forze politiche e sociali calabresi».