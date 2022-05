Processo Bergamini, chiesta l’escussione dell’ex pm Ottavio Abbate

la richiesta

COSENZA Nuova udienza in Corte d’Assise a Cosenza del processo sulla morte di Denis Bergamini. Unica imputata nel procedimento l’ex fidanzata, Isabella Internò.

L’escussione dei testi

Assente il pm Primicerio, a condurre l’esame degli odierni testimoni è il procuratore di Castrovillari D’Alessio. Il primo ad essere escusso è Michele De Marco, in servizio alla guardia medica e accorso sul luogo dell’incidente per constatare il decesso di Denis Bergamini. E’ stato lui ad effettuare la prima ispezione cadaverica e nel referto redatto cita come circostanza del decesso “morte sopraggiunta per sfondamento toracico”. A chi gli chiede conto sul metodo con cui è stata condotta l’analisi sul corpo senza vita del calciatore, il teste precisa di non aver toccato il cadavere e di non averne mutato la posizione, ma di essersi limitato a toccare «la carotide per constatare il battito» per poi effettuare «il controllo delle pupille». Tocca ad Antonio Raimondi, medico del pronto soccorso, rispondere alle domande di accusa e difesa. Chiamato in obitorio la mattina successiva la morte di Denis, ricorda poco o nulla. «Bergamini era ancora vestito ed aveva una profonda depressione nella zona pelvica».

Sarebbe presente anche un verbale di incarico per l’effettuazione dell’esame autoptico che lo stesso Raimondi avrebbe eseguito e dove emergerebbe «la presenza di un arresto cardiorespiratorio e lo sfondamento dell’addome e della zona pelvica», anche se lo stesso sollecitato dalle domande del procuratore ribadisce di non aver mai eseguito l’esame. Il terzo testimone a giungere in aula è Nicola Carbone, maresciallo capo dei carabinieri della stazione di Trebisacce. Il militare si trovava con il pm di turno dell’epoca, Ottavio Abbate all’obitorio. Secondo il racconto del testimone, Abbate avrebbe firmato due verbali: uno per «il riconoscimento della salma e poi quello di conferimento dell’incarico di ispezione cadaverica». Carbone però dice di non ricordare chi abbia effettuato l’ispezione, se un anatomopatologo proveniente da Bari o il dottore Raimondi, nel verbale redatto il conferimento era stato assegnato a quest’ultimo. Sul punto si sofferma l’analisi dell’accusa che solleva e sottolinea l’incongruenza rispetto alla presenza nel documento del nominativo del dottore Raimondi che tuttavia ha negato nel corso della sua deposizione di aver effettuato qualsivoglia ispezione. Per fare chiarezza, viene convocato in aula l’ex pm Ottavio Abbate. (f.b.)