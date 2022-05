Cosenza 2050, Caruso: «I processi condivisi si governano insieme»

Il tavolo

COSENZA «Avviati i lavori per portare a compimento la progettazione per la realizzazione di “Cosenza 2050”. È questo l’impegno che, unita e fortemente motivata, la maggioranza di Franz Caruso ieri sera ha ribadito nella riunione tenutasi a Palazzo dei Bruzi». È quanto si legge in una nota.

«È stato fatto, prima di tutto, un bilancio di questi primi sei mesi di governo della città, ritenuto da tutti i presenti più che positivo. Al tavolo del confronto, presieduto dal primo cittadino, si sono seduti i capigruppo consiliari, gli assessori comunali e le componenti civiche e politiche della coalizione: Franz Caruso Sindaco, gruppo De Cicco, Movimento 5 stelle, Psi e PD. I lavori sono stati aperti dal segretario regionale dei socialisti, Luigi Incarnato che ha fatto un excursus sull’attuale situazione politica non solo cittadina, ma anche regionale e provinciale, mettendo in evidenza il valore della coalizione coagulata intorno a Franz Caruso che, non solo ha vinto le ultime amministrative, quanto sta portando avanti una difficile azione amministrativa con serietà e determinazione riuscendo a colmare la distanza che per lunghi anni ha separato il Palazzo dai cittadini. Sulla stessa lunghezza d’onda – prosegue la nota – il neo eletto segretario provinciale del Pd, Vittorio Pecoraro ed il segretario cittadino, Rosy Caligiuri, per i quali l’attuale coalizione progressista e civica rappresenta un fiore all’occhiello nel panorama regionale e provinciale, raffigurando un modello da difendere e valorizzare anche in futuro, trattandosi, peraltro, dell’unico esempio di alleanza progressista al momento vincente in Calabria, dopo le pesanti sconfitte registrate soprattutto alla Regione Calabria.

Le componenti civiche, con Francesco De Cicco, Maria Teresa De Marco, Veronica Buffone e Ivan Commodaro, nel ribadire il proprio convinto sostegno al sindaco Caruso, hanno espresso un forte apprezzamento per il lavoro portato finora avanti. Tutti gli interventi hanno convenuto che le priorità strategiche sono ancorate ad un cronoprogramma attuativo per una azione amministrativa efficace, non solo per segnare una netta discontinuità con le gestioni del passato ma soprattutto capace di fare intravedere in tempo breve-medio i fattori concreti di realizzazione di una nuova, moderna e vivibile città. L’impegno prioritario è rivolto alla necessità di coniugare l’esigenza di risanamento per la progressiva fuoriuscita dallo stato di dissesto finanziario del Comune con una virtuosa azione amministrativa, rivolta ad assicurare il potenziamento e l’efficace funzionamento della macchina burocratica».

«Contestualmente, si sta puntando alla riqualificazione dei servizi primari (welfare, rifiuti, sistema idrico e trasporto pubblico locale) oltre che alla realizzazione di grandi opere strategiche, a partire dalla realizzazione del nuovo ospedale a Vagliolise e della metropolitana leggera per il collegamento con l’università. I successi ottenuti – è riportato ancora – e che si stanno registrando in vari ambiti, dai finanziamenti recuperati del CIS-Centro Storico all’ottima performance in diversi bandi del PNRR, dall’azione posta in essere sulla viabilità cittadina all’ottimo lavoro che si sta portando avanti per il decoro urbano ed allo sblocco dei cantieri del Parco del Benessere, i cui lavori ripartiranno il prossimo 6 giugno, sono i primi passi inscritti nella strategia sottesa da “Cosenza 2050”.

Nel corso dell’incontro, in questo quadro, sono stati rilanciati i temi dell’area urbana verso l’orizzonte della costruzione della città unica. In coerenza con questo obiettivo si conferma la scelta operata, in collaborazione con i comuni di Rende e Castrolibero, per la istituzione della Unione dei Comuni. Punti che ha trattato in maniera scrupolosa il sindaco Franz Caruso, rimarcando, comunque, che i processi si governano».

«I processi – ha osservato il sindaco Caruso – quando condivisi si governano insieme, senza reticenze e silenzi. Sull’ospedale hub, Palazzo dei Bruzi è pronto in maniera compatta a fare la sua parte. Il sito di Vagliolise è l’area più funzionale per renderlo realmente un hub a servizio della comunità dell’ intero territorio provinciale. Sul punto, però, ora è arrivato il momento che anche a livello regionale si apra finalmente un confronto serio e definitivo».

Per il resto il primo cittadino si è detto soddisfatto dell’esito dell’incontro che ha bandito ogni forma di individualismo, per confermare, qualora ce ne fosse bisogno, condivisione e unità di impegno e di azione per realizzare il programma “Cosenza 2050″ e la città bella, moderna e sostenibile che in esso è tratteggiata.