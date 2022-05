Servizi, sanità, trasporti al centro delle riunione di coordinamento del Pd Sila e Presila

l’assemblea

COSENZA Nella giornata di ieri nella Federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza, su convocazione del segretario provinciale Pecoraro si è tenuta la prima riunione di coordinamento del Pd Sila e Presila Cosentina. Fra i presenti i segretari e rappresentanti dei circoli Pd di Zumpano, Castiglione Cosentino, Casali del Manco, San Pietro in Guarano, Aprigliano, Spezzano Sila, San Giovanni in Fiore, Rovito, Lappano e Celico; i dirigenti provinciali e regionali del partito, fra cui Antonio Tursi, Maria Locanto, Pietro Lecce e Michele Rizzuti; i sindaco di Casali del Manco, Martire, di Spezzano Sila Monaco, di Celico Lettieri; il consigliere provinciale De Donato e la parlamentare Enza Bruno Bossio.

Fra i temi all’ordine del giorno la sanità – è scritto in un post del Pd della provincia di Cosenza – i trasporti, la tutela ambientale e lo sviluppo agroturistico del comprensorio silano. Fra le questioni emerse, anche la necessità di inserire la Presila cosentina nel dibattito sulla costituzione di più avanzate piattaforme di integrazione dei servizi nell’area urbana di Cosenza-Rende. Chiosa finale della riunione la comune volontà di operare un rafforzamento e una riqualificazione dell’azione dell’opposizione in Provincia, che deve essere decisa e ferma proprio in un momento in cui la destra esprime al vertice dell’ente una figura politica del territorio della sila cosentina.