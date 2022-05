Crotone brucia, due incendi in 24 ore. Voce denuncia in Procura

il caso

CROTONE Crotone brucia di notte. Due episodi incendiari registrati a distanza di nemmeno 24 ore nel weekend appena trascorso nel capoluogo jonico su cui aleggia la pesante ombra della natura dolosa. Entrambi gli episodi hanno avuto luogo a tarda serata e, fortunatamente, si sono risolti senza nessuna conseguenza significativa per danni a cose o persone.

Il rogo nel cortile dell’ex dispensario Asp

L’ultimo atto, in ordine di tempo, è quello accaduto ieri notte, intorno alle 24, quando i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in gran fretta per spegnere un rogo generato all’interno del cortile dell’ex dispensario di proprietà dell’Azienda sanitaria provinciale. La struttura, in stato d’abbandono, insiste su corso Messina (una parallela del lungomare di via Cristoforo Colombo). Si tratta di una zona centrale della città che, a quell’ora, risultava ancora essere molto popolata in ragione dello struscio serale e del traffico di rientro a casa. Attimi di panico sono stati quindi vissuti soprattutto dai residenti quando le fiamme hanno investito le erbacce, prima, e gli alberi, dopo, raggiungendo qualche metro d’altezza. Molte auto erano infatti parcheggiate a pochi passi dal rogo, rischiando anche loro l’incendio a catena. In passato, inoltre, nella struttura Asp venivano eseguiti esami radiologici: da qui l’apprensione che le fiamme potessero provocare danni assai maggiori se non fermate in tempo. È stato solo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale a scongiurare l’insorgere di conseguenze ben più importanti.

Incendio a Parco Pignera: Voce presenta denuncia contro ignoti

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha intanto presentato questa mattina una denuncia contro ignoti per il rogo che interessato parco Pignera nella notte tra sabato e domenica. Anche in questo caso, mani sconosciute, hanno appiccato le fiamme in tre diversi punti dell’area verde: due in prossimità dello stadio e uno nelle vicinanze del monumento denominato Gladio. Proprio quest’ultima porzione d’incendio è stata avvistata dalle centinaia di persone che, nella serata di sabato scorso, si erano radunate nel piazzale del quartiere popolare 300 alloggi per assistere al concerto della Rino Gaetano band, organizzato dall’Amministrazione comunale per inaugurare l’opera realizzata qualche giorno fa dallo street-artist Jorit. Anche in questo caso i danni sono stati minimi, non hanno interessato le essenze arboree, ma le fiamme sono arrivate al lambire la delimitazione con il Museo e i Giardini di Pitagora (contigui al parco) con il rischio di provocare danni assai più importanti. Determinate anche in questo caso l’azione coordinata dei vigili del fuoco per arginare e quindi sedare l’incendio. Al momento si è trattato dunque di tanta apprensione e pochi danni, ma entrambi gli episodi hanno turbato la serenità del weekend a Crotone. Per questo il sindaco Voce ha chiesto di indagare. (g. c.)