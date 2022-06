Si ribalta con l’auto dopo aver perso il controllo: ferito 72enne a Taverna

l’incidente

TAVERNA Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro (distaccamento volontario di Taverna) è intervenuta intorno alle 18 sulla Sp31 nel comune di Taverna per un incidente stradale. Una la vettura coinvolta, una Fiat Punto, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi. A bordo il solo conducente di anni 72 che è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura, in attesa del recupero da parte del soccorso stradale. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.