Catanzaro, perdono il controllo dell’auto e finiscono fuori strada. Due giovani feriti

il sinistro

CATANZARO È di due giovani feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 00.30 circa su viale Emilia direzione quartiere lido del comune di Catanzaro. La vettura coinvolta, una Lancia Y, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi fuori dalla sede stradale. A bordo il conducente ed un passeggero che a seguito del sinistro sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e della vettura. Presenta anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.