Fine settimana con caldo record al Sud, poi temporali con grandine

il meteo

ROMA Nel primo fine settimana di giugno, l’anticiclone africano Scipione sarà accompagnato da temperature eccezionali per il periodo e da record su molte città, soprattutto al Centro-Sud. La giornata più calda – spiega www.iLMeteo.it – sarà quella di domenica 5 giugno: al sud i valori termici massimi raggiungeranno 39/40 C a Siracusa, Catania, Agrigento, fino a 42 C nelle zone interne sicule (come a Catenanuova), 38 C pure in Puglia e Sardegna, fino a 35/36 C in Calabria, Campania (qui sul casertano) tra 33 e 35 C sul resto delle regioni, anche al Nord, come a Bologna, Padova, Pavia, Milano. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che dopo un sabato prevalentemente soleggiato con cielo poco nuvoloso praticamente su tutto il Paese, da domenica i primi segnali del cedimento della pressione si osserveranno al Nord.