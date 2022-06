Referendum giustizia, dibattito del Pd di Vibo Valentia

l’incontro

VIBO VALENTIA «All’impegno per le elezioni amministrative abbiamo voluto accostare un momento di riflessione sui cinque quesiti referendari ai quali il 12 giugno i cittadini avranno occasione di rispondere. L’auspicio è quello di offrire un servizio per il territorio, contribuendo alla discussione sui temi della giustizia, grazie alla partecipazione di personalità istituzionali, accademiche e professionali di grande autorevolezza». Così, in una nota, Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia, annuncia l’iniziativa di martedì 7 giugno “Referendum Giustizia. Approfondimento sui quesiti referendari” promossa dalla Federazione del Pd di Vibo Valentia. Il dibattito, moderato dalla giornalista Tiziana Bagnato, che si terrà, alle 18, in piazza Michele Morelli, vedrà la partecipazione di Domenico Colaci, avvocato esperto in diritto amministrativo, Francesco Iacopino, segretario della Camera Penale di Catanzaro, Andrea Lollo, professore associato di diritto costituzionale, Ilario Nasso, giudice presso il Tribunale di Vibo Valentia, Antonio Viscomi, deputato del Partito Democratico.