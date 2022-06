Giallo nello Spezzino, 40enne soffocata e abbandonata sul greto di un fiume

L’indagine

SARZANA Il corpo di una donna di circa 40 anni è stato ritrovato intorno alle 2 di questa mattina vicino al greto del torrente Parmignola, a Marinella di Sarzana, nello Spezzino.

Il cadavere, segnalato ai carabinieri di Sarzana, sul posto con i colleghi della Spezia, era seminudo e si ipotizza che la donna fosse una prostituta.

Dai primi rilievi è emerso che il decesso non è stato determinato da cause naturali. La vittima è stata aggredita con violenza e la morte, secondo quanto riportano diversi quotidiani locali, sarebbe sopraggiunta per soffocamento.

Si indaga dunque per omicidio. Al momento non ci sono persone fermate.