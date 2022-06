Referendum, mercoledì Crippa a Cosenza

l’appuntamento

COSENZA «Mercoledì 8 giugno, alle ore 19, al Gran Caffè Renzelli di Corso Telesio, Cosenza, Andrea Crippa, deputato e vice segretario nazionale della Lega, incontrerà i cittadini in vista del referendum del 12 giugno». Lo comunica una nota del capogruppo in Consiglio regionale Simona Loizzo. «La presenza di Crippa è un premio e un riconoscimento all’attività cittadina e provinciale del partito ed è l’occasione per avvicinare i giovani alla discussione politica», spiega in una nota, annunciando la sua presenza e il suo intervento, Simona Loizzo, capogruppo regionale della Lega nel Consiglio regionale della Calabria. «Siamo impegnati – conclude – a costruire una rete politica e culturale di primo livello e vogliamo aumentare la partecipazione giovanile a un progetto politico che parte dal territorio».