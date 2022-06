Vigili del fuoco

CROTONE È stata una giornata di fuoco su tutta la provincia di Crotone per gli uomini del Comando provinciale di Crotone e per i suoi distaccamenti. Hanno infatti dovuto fare i conti, in una giornata assai torrida, con ben 3 incendi di grosse proporzioni da dover domare. Il primo dei 3 era stato registrato in dei magazzini sulla Statale 106 a inzio mattinata, richiedendo di proseguire nell’intervento fino a ora di pranzao.

Gli ultimi due, invece, sono divampati nel pomeriggio. «Senza sosta già dal cambio turno – hanno fatto sapere dal Comando provinciale – tanto da fare intervenire in territorio di competenza ai vigili di Crotone i colleghi dei distaccamenti sia di Petilia Policastro, su incendio sterpi che lambiva le abitazioni a Cutro, sia quelli del distaccamento di Cirò Marina per un incendio iniziato come sterpi in fiamme per poi finire all’interno del recinto di un grosso capannone di articoli usati detto Mercatino delle Pulci».

In quest’ultimo caso – la zona è quella industriale di località Passovecchio – le fiamme hanno coinvolto alcune vetture un motocarro, alcune cataste di legno e vari pannelli. Erano circa le 15.30 quando si è levata dal luogo una lunga colonna di fumo nero che ha subito allertato l’attenzione dei cittadini. Attimi di panico sui social dove le prime foto cominciavano a circolare. Poi l’arrivo di più squadre dei vigili del fuoco da altri incendi e località, hanno poi impedito il propagarsi del fuoco all’interno del grande capannone. Sul posto i vigili hanno fatto un continuo via vai con due autobotti per rifornire le autopompe di Crotone e Cirò Marina. Le operazioni di bonifica del luogo hanno così evitato la ripresa dell’incendio. A tal porposito il comando provinciale Vigili del fuoco ha ritenuto opportuno l’uso di un mezzo movimento terra. Sul posto per i rilievi del caso anche Polizia e Carabinieri.