Molestie sessuali sul treno, caccia al branco

La vicenda

PESCHIERA SUL GARDA Una trentina di giovani sono finiti nel mirino degli inquirenti che indagano sulle molestie subite su un treno regionale nel Veronese da cinque ragazzine. Le attività di indagine sono scattate subito dopo la denuncia che le giovanissime hanno formulato agli agenti della Polizia ferroviaria. Le ragazze hanno raccontato che dopo essere salite il 2 giugno scorso sul treno regionale che da Peschiera del Garda, in provincia di Verona, era diretto a Milano sono state circondate da un branco. I gruppo composta da una quarantina di ragazzi di origine nordafricana le avrebbe palpeggiato e poi derise sena che alcuno intervenisse.

Il branco sarebbe salito sul treno dopo il raduno sul Garda convocato via TikTok durante il quale si è scatenata una maxirissa tra ragazzini, alcuni dei quali immigrati di seconda generazione.

Proseguono dunque gli accertamenti della squadra mobile di Verona. Se cinque ragazze hanno presentato denuncia, il numero di quelle che sarebbero state molestate sarebbe più alto, almeno il doppio. Sono anche stati rafforzati i controlli e le misure di sicurezza, sia a Peschiera sia sui treni da e per il Garda.