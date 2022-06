Reggio, scooter dato alle fiamme sul lungomare

la vicenda

REGGIO CALABRIA Uno scooter, nella serata di oggi, è stato dato alle fiamme sul lungomare di Reggio Calabria. Il mezzo si trovava nei pressi delle colonne che Tresoldi ha realizzato per la Città. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, sull’episodio sta indagando la polizia.

«La settimana scorsa – ha scritto sui social Giuseppe Falcomatà – abbiamo letto con grande orgoglio sullo speciale living arte del Corriere della Sera che “Opera” di Tresoldi, è fra i 25 monumenti di arte pubblica più apprezzati in Italia. Stasera dimostriamo di essere primi in assoluto nella speciale classifica della stortìa, o di qualcos’altro… (questo ce lo dirà presto la Polizia che ha già avviato le indagini)».