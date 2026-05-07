Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:10
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’allarme

Libano, un razzo colpisce la base italiana: nessun ferito

Il ministro della Difesa Guido Crosetto sta seguendo l’evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari

Pubblicato il: 07/05/2026 – 22:10
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Libano, un razzo colpisce la base italiana: nessun ferito

ROMA Un razzo è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente italiano di Unifil nel sud del Libano, non ha provocato feriti tra i militari italiani ma solo lievi danni a un mezzo. Sono in corso accertamenti sulla provenienza del missile, un ordigno da 107 millimetri generalmente utilizzato da Hezbollah. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, da Wiesbaden, ha dichiarato che il missile “era nelle mani di Hezbollah”, chiedendo di “tagliare sia i finanziamenti sia le armi che arrivano” al movimento sciita filo-iraniano. Il ministro della Difesa Guido Crosetto sta seguendo l’evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari e con il comando del contingente italiano.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
antonio tajani
base shama
guido crosetto
libano
militari italiani
razzo
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x