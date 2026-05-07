Libano, un razzo colpisce la base italiana: nessun ferito

L’allarme

ROMA Un razzo è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente italiano di Unifil nel sud del Libano, non ha provocato feriti tra i militari italiani ma solo lievi danni a un mezzo. Sono in corso accertamenti sulla provenienza del missile, un ordigno da 107 millimetri generalmente utilizzato da Hezbollah. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, da Wiesbaden, ha dichiarato che il missile “era nelle mani di Hezbollah”, chiedendo di “tagliare sia i finanziamenti sia le armi che arrivano” al movimento sciita filo-iraniano. Il ministro della Difesa Guido Crosetto sta seguendo l’evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari e con il comando del contingente italiano.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato