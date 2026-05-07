«La joint venture tra Dertour Group e Valentour è una opportunità per la Calabria»

Il plauso

Danilo Parentela, presidente di FTO Calabria – Federazione del Turismo Organizzato, esprime grande soddisfazione per la nascita della joint venture tra DERTOUR Group e Valentour, storica realtà del turismo organizzato e socio storico della Federazione, insieme ad una rete capillare di Tour Operator, Agenzie di Viaggio e Dmc tra i più rappresentativi del panorama turistico calabrese. «Accogliamo con entusiasmo questa importante operazione strategica che rappresenta non soltanto una crescita imprenditoriale per Valentour, ma anche un segnale concreto di fiducia verso il potenziale turistico della Calabria e del Sud Italia».

La Calabria al centro di un progetto

Secondo Parentela, la partnership con uno dei principali gruppi turistici europei consentirà di rafforzare il posizionamento internazionale della destinazione Calabria, valorizzandone identità, territorio e capacità ricettiva. «Questa joint venture porta una visione internazionale strutturata e di lungo periodo, mettendo finalmente la Calabria al centro di un progetto di sviluppo turistico moderno, competitivo e sostenibile. È un passaggio strategico che potrà generare nuove opportunità per il territorio, per gli operatori locali e per l’intera filiera turistica regionale». Il presidente di FTO Calabria sottolinea inoltre il valore umano e professionale costruito negli anni da Valentour. «Conosciamo da tempo la professionalità, la serietà e la competenza del management Valentour. La capacità di creare sinergie con partner internazionali così importanti dimostra quanto il turismo calabrese possa essere protagonista nei mercati europei quando esistono visione, programmazione e qualità». Parentela conclude evidenziando l’importanza della collaborazione tra imprese, istituzioni e operatori per sostenere un percorso di crescita stabile e duraturo. «La Calabria ha bisogno di investimenti, connessioni internazionali e progettualità di lungo respiro. Operazioni come questa rappresentano un modello virtuoso di sviluppo e confermano che il nostro territorio può attrarre grandi player del turismo mondiale».