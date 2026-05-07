Cosenza, trovato un cadavere in uno scantinato: disposta l’autopsia

Il fatto

COSENZA Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato -come riporta l’Agi – in uno scantinato a Quattromiglia, nel comune di Rende, alle porte di Cosenza. Ad allertare i carabinieri è stato il proprietario del locale che ha sentito un cattivo odore ed è andato a controllare lo stato del luogo. A quel punto, ha scoperto il cadavere e ha avvisato le forze dell’ordine. Il corpo apparterebbe a un uomo, ma non è stato possibile stabilirne l’età. Sul posto è giunto anche il medico legale che ha eseguito un’ispezione cadaverica. Del caso è stata informata anche la Procura di Cosenza che ha avviato le indagini e ha disposto l’autopsia.