Tragedia sul lavoro, operaio precipita da un tetto e muore

Il dramma

REGGIO CALABRIA Tragedia sul lavoro ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. Un operaio, originario di Gioia Tauro, è precipitato dal tetto di un’abitazione privata mentre stava eseguendo dei lavori. L’episodio si è verificato nel pomeriggio. L’uomo, sprovvisto di imbracatura, avrebbe impattato sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

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