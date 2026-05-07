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Il dramma

Tragedia sul lavoro, operaio precipita da un tetto e muore

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri

Pubblicato il: 07/05/2026 – 23:30
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Tragedia sul lavoro, operaio precipita da un tetto e muore

REGGIO CALABRIA Tragedia sul lavoro ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. Un operaio, originario di Gioia Tauro, è precipitato dal tetto di un’abitazione privata mentre stava eseguendo dei lavori. L’episodio si è verificato nel pomeriggio. L’uomo, sprovvisto di imbracatura, avrebbe impattato sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

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