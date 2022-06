Uil, De Biase confermato alla guida regionale del sindacato pensionati

L’elezione

CATANZARO Francesco De Biase è stato riconfermato alla guida della segreteria regionale dell’Uilp Calabria. L’elezione è avvenuta in occasione del 12esimo congresso regionale del sindacato pensionati della Uil. Ai lavori congressuali, presieduti da Alfonso Cirasa, hanno preso parte, fra gli altri, il segretario generale della Uilp, Carmelo Barbagallo e il segretario generale della Uil Calabria, Santo Biondo; l’assessore regionale al Welfare, Tilde Minasi e l’economista Ettore Jorio.

«I politici – ha detto Carmelo Barbagallo durante il suo intervento – sono smemorati e noi dobbiamo impegnarci perché non possiamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un mondo di migliore di quello che abbiamo trovato noi. Noi purtroppo abbiamo perso il nostro welfare a spizzichi e bocconi e non possiamo più accettare altri tagli. Dobbiamo ribadire al Governo la necessità di chiudere al più presto la partita della legge sulla non autosufficienza che, da troppo tempo, giace nei cassetti del ministero competente. Se non fossero stati tagliati i fondi alla sanità oggi non dovremmo fare i conti con un sistema impazzito che allarga i divari di cittadinanza».

«Non c’è una ricetta unica – ha detto De Biase nella sua relazione – per risolvere tutti i problemi storici di questa terra, ma sappiamo per certo che il lavoro è legalità, è dignità ma, soprattutto, è prospettiva. Per questo noi rifiutiamo e condanniamo ogni forma di malaffare e prevaricazione, sostenendo l’emancipazione della Calabria. E allora alla politica vogliamo chiedere un cambio di passo, nella convinzione che la ripresa dipenderà dall’efficienza della macchina amministrativa locale e dalla guida determinante di una regione e in particolare di un nuovo governo regionale che, certamente, non avrà un compito facile, ma dovrà necessariamente riuscirci».

Santo Biondo, infine, ha fissato le priorità della Uil Calabria nei prossimi mesi: «Eliminare le diseguaglianze, ridurre le distanze fra il Sud e il resto del Paese e sostenere – ha detto – la crescita della Calabria. Per questo stiamo lavorando, in stretto rapporto con la Segreteria generale della Uilp calabrese, e ci stiamo impegnando per non far cadere nel dimenticatoio la Vertenza Calabria, per evitare che i fondi del Pnrr finiscano per essere dirottati al nord Italia».