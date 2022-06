Scappano dai carabinieri e si schiantano nel Casertano, muore 26enne

La vicenda

CASERTA Fuggono alla vista dei carabinieri e si schiantano contro un guardrail, muore 26enne albanese. È accaduto sulla Statale 7 bis (nota come Nola-Villa Literno), all’altezza di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta.

L’auto, una Fiat Croma bianca con a bordo due soggetti, è stata notata dai carabinieri della compagnia di Marcianise, guidati dal capitano Lucio Pellegrino.

Alla vista della volante, i due si sono dati alla fuga a tutta velocità, imboccando lo svincolo di Gricignano. Un’uscita, quella della superstrada, che presenta una curva a gomito difficile da percorrere a velocità sostenuta, e infatti l’auto è uscita fuori strada schiantandosi contro il guardrail.

A perdere la vita il conducente, un 26enne di origini albanesi. Il passeggero ha cercato di scappare a piedi, ma è stato bloccato poco dopo dai militari dell’Arma. Sul posto è durata diverso tempo l’attività di rilievi da parte dell’autorità giudiziaria e per questo lo svincolo è stato interdetto al traffico veicolare.