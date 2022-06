Referendum, Crippa a Cosenza: «Occasione unica per riformare la giustizia»

dibattito politico

COSENZA «I quesiti referendari di domenica prossima sono l’occasione per riformare la giustizia dal basso». Lo ha detto Andrea Crippa, deputato e vice segretario nazionale della Lega, al partecipato incontro tenutosi stasera a Cosenza al Gran caffè Telesio.

«Siamo impegnati a sensibilizzare i cittadini ad andare a votare – ha aggiunto – ed è fondamentale non perdere un’occasione del genere. Devo ringraziare Simona Loizzo, capogruppo regionale del partito perché a Cosenza ho trovato un ambiente straordinario, sensibilizzato e coinvolto giustamente. Ai giovani della Lega dico di non mollare per costruire una Cosenza e una Calabria più bella».

Simona Loizzo ha parlato del «sovranismo mediterraneo che deve crearsi tra la gente, in una connessione diretta con il governo nazionale. Siamo impegnati sui referendum – ha detto la consigliera regionale – e siamo fieri di essere qui a Cosenza in una città volta, che noi vogliamo far diventare città unica».

Arnaldo Golletti, coordinatore provinciale, ha citato la «grande tradizione giuridica cosentina, che parte da Alimena, arriva a Luigi e Fausto Gullo, a Pietro Mancini, a Orlando e Giuseppe Mazzotta fino a Silvio Sesti», mentre Davide Bruno, coordinatore cittadino, ha citato «la grande tradizione di una città ricca di cultura e bellezza, che è patrimonio del Mezzogiorno». Al dibattito è intervenuto anche il senatore De Angelis.