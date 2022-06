Crotone, Fratelli d’Italia: si vada al voto il prima possibile

il “caso” politico

CROTONE «Alla luce delle ultime vicende che riguardano gli scenari politici di Crotone, si può affermare che bene ha fatto Fratelli d’Italia a non sottoscrivere il documento politico “Andare Oltre” assieme a Forza Italia, Lega, Udc e Noi Con l’Italia». Lo afferma il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Crotone, Michele De Simone. «La nostra – prosegue De Simone – non era una presa di posizione di chiusura aprioristica. Avevamo posto delle condizioni e fatto delle richieste, condizioni e richieste purtroppo disattese. Una coalizione non si costruisce e si amalgama con un documento scritto, quasi fosse un contratto tra privati o di tipo commerciale. Se prima non si fissano regole precise, e non si delimita il perimetro entro cui muoversi, diventa tutto difficile. Gli appelli al senso di responsabilità, la chimera del bene comune, lo spauracchio del commissario, nascondono altro. Non tocca a noi giudicare nessuno dei protagonisti di questi giorni. La Grande Coalizione da un punto di vista formale è saltata, un po per spinte locali un po per spinte esterne. Sta di fatto che il centrodestra sul modello della Regione Calabria, e che potrebbe essere lo stesso a livello nazionale tra un anno, a Crotone ha poca possibilità di riuscita se gli attori che dovrebbero guidarlo guardano altrove. Collaborare da un punto di vista istituzionale è un conto, e non mi pare che gli assessori regionali di Fratelli d’Italia stiano facendo mancare il loro supporto a Crotone e più in generale a tutto il territorio provinciale. Ma soltanto immaginare di amministrare Crotone con quell’Enzo Voce che risponde sempre a Carlo Tansi, è una cosa eccessiva. Quindi che un parlamentare aiuti il proprio territorio a prescindere dalla guida politica, è una cosa giusta e sacrosanta, anzi sarebbe grave il contrario. Sul fatto che poi non esista una vera alternativa a Enzo Voce, che lo dicano esponenti della maggioranza comunale è una cosa normalissima. Non è normale che lo pensi, e lo dica, chi quell’alternativa dovrebbe contribuire a crearla. Se – conclude De Simone – Voce non riesce a ricucire con i 4 dissidenti, si vada al voto il prima possibile, il tempo degli inciuci è finito. Il bene comune vale più di qualche gettone di presenza. Fratelli d’Italia è pronta a fare la sua parte, anche da sola se dovesse servire, d’altronde siamo la Destra del centrodestra e lo rivendichiamo con orgoglio e senza nasconderci».