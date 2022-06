Occhiuto incontra la ministra Carfagna: i temi del faccia faccia

la visita

ROMA Altra giornata di incontri romani per il governatore Roberto Occhiuto. Dopo le riunioni di ieri al ministero delle Infrastrutture – obiettivo: la pianificazione di interventi per rilanciare gli aeroporti calabresi – oggi il presidente della giunta regionale ha visto il ministro per il Sud Mara Carfagna, con la quale ha un antico rapporto. Nessun dettaglio specifico, per ora, sull’incontro. Soltanto i temi raccolti in una “storia” pubblicata sui social ufficiali: aeroporti, difesa del suolo e forestazione, Zes e rigassificatore. Cioè alcuni dei temi chiave per lo sviluppo della regione.