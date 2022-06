Rapina sventata da un agente della Penitenziaria a Cosenza

la vicenda

COSENZA Concorso in tentata rapina aggravata. Con questa accusa i carabinieri di Cosenza hanno tratta in arresto due persone in flagranza di reato. In particolare i militari, hanno fermato i due che erano stati già bloccati da un assistente capo della Polizia penitenziaria che li aveva affrontato mentre avevano aggredito il titolare di una tabaccheria di Cosenza. I due avevano colpito la loro vittima con un manganello telescopico, ma l’intervento immediato dell’agente della Penitenziaria ha consentito di interrompere la rapina in atto e di bloccare i due. All’arrivo dei carabinieri sopraggiunti sul posto i due malviventi sono stati arrestati e su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati poi trasferiti al carcere di Cosenza, in attesa dell’udienza di convalida.