Fc Crotone, ritorno di Raffaele Vrenna jr da direttore generale

Calcio

«Il Football club Crotone – si legge in una nota della società rossoblù – è lieto di comunicare che Raffaele Vrenna torna a ricoprire il ruolo di direttore generale della società».

Subito entusiasmo dalle prime dichiarazioni del dg al ritorno in questa nuova esperienza in rossoblù. «Sono felice di tornare ed entusiasta dell’incarico – afferma il dg –, ho forti stimoli e mi dedicherò a questo progetto con impegno quotidiano: ho una gran voglia di mettere a disposizione la mia passione e le mie idee». «Siamo consapevoli – ha assicurato Vrenna – dell’importanza di programmare nei dettagli, a stagione alle porte, e abbiamo già iniziato: l’obiettivo che ci poniamo, intervenendo a tutti i livelli, è da una parte di ricreare entusiasmo e riconquistare i tifosi, dall’altra di dimostrare che la società, da sempre considerata esempio e modello di gestione virtuosa, può e vuole riposizionarsi ai livelli che ha già dimostrato di poter raggiungere».