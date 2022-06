Slot machine abusive nel Reggino, sigilli a sette postazioni

I controlli

REGGIO CALABRIA Sette postazioni informatiche sono state poste sotto sequestro dall’agenzia Accise dogane e monopoli di Reggio Calabria, in un esercizio commerciale a Rosarno. L’attività è stata svolta durante un controllo in materia di gioco avente ad oggetto la verifica di requisiti di legalità nel settore delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento e nel corso del quale sono state scoperte diverse irregolarità. Al titolare dell’esercizio verrà comminata la sanzione amministrativa, stabilita da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio rinvenuto