Catanzaro, exit poll di “Porta a Porta”: ballottaggio tra Donato e Fiorita

le elezioni nel capoluogo

Ballottaggio tra Valerio Donato e Nicola Fiorita: questo è il risultato dei primi exit poll resi noti da “Porta a Porta” di Bruno Vespa su Raiuno con riferimento alle elezioni comunali nel capoluogo calabrese. L’exit poll è curato dal Consorzio Opinio. La copertura del campione è l’80%. Secondo la rilevazione, dunque, l’orientamento è un turno di ballottaggio tra il candidato sindaco Valerio Donato, candidato sindaco civico, ex Pd, ma poi sostenuto da forze di centrosinistra, centro e centrodestra – dato tra il 40 e il 44%, e Nicola Fiorita, candidato sindaco del centrosinistra targato Pd-M5S, dato tra il 31 e il 35%. A seguire – secondo l’exit poll del Consorzio Opinio, Antonello Talerico, candidato sindaco civico anche se sostenuto da forze essenzialmente di centrodestra, dato tra il 13 e il 17%, e Wanda Ferro, la parlamentare di Fratelli d’Italia candidata sindaco del suo partito in autonomia rispetto agli alleati del centrodestra e che è data tra il 7 e il 9%. Ovviamente si tratta di exit poll, come tali da prendere assolutamente con la massima cautela, avendo un grado di scientificità non assoluto anche se comunque indicano un orientamento e una tendenza del voto: per avere un quadro più chiaro, si dovranno attendere le proiezioni e i dati reali e ufficiali che arriveranno dallo scrutinio delle Comunali, che partirà domani dalle ore 14.