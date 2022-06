«Disinformazione filo-russa», tra i media segnalati dai Servizi anche una web tv calabrese

hybrid bullettin

GIOIA TAURO C’è anche una web tv calabrese tra gli organi di informazione citati nell’Hybrid Bulletin, realizzato dal Dis, sulla “disinformazione nel conflitto russo-ucraino”. Si tratta di Visione Tv, definito «canale del sito web di disinformazione italiana». Il Fatto Quotidiano di oggi, domenica 12 giugno, racconta che la redazione della tv calabrese, è stata oggetto – il 10 e il 16 maggio scorsi – di sopralluoghi dei carabinieri di Gioia Tauro che, su delega della Procura di Perugia, hanno acquisito informazioni circa la pubblicazione di una video-intervista di 32 minuti – andata in onda il 28 ottobre 2021 e presente ancora su You – tube – allo scrittore Davide Rossi, autore del libro La Fabian Society e la Pandemia. Il titolo del servizio è “Davide Rossi: “Roberto Speranza (il ministro della Salute, ndr) riceve ordini dalla Fabian Society”.

Il libro contro Speranza e la denuncia

Questi fatti non sono collegati all’inserimento di Visione Tv nell’elenco di media filo-russi stilato dal Dipartimento informazione e sicurezza della Repubblica; peraltro sono riferiti a questioni riguardanti la pandemia da Covid 19. Il Fatto spiega che i carabinieri di Gioia Tauro avrebbero «ricevuto una subdelega di indagini dalla Procura di Perugia, in relazione a un’inchiesta per diffamazione a mezzo stampa ai danni del ministro della Salute sulla gestione della pandemia, accertamenti fatti in ambito nazionale e su varie emittenti locali, tanto che fascicoli simili sono aperti anche a L’Aquila e Ancona. I responsabili di Visione Tv, il giornalista Francesco Toscano e il videomaker Antonio Leotta, non risultano indagati. I carabinieri, che li hanno sentiti a sommarie informazioni, hanno fatto loro anche domande sulla linea editoriale, limitandosi poi ad acquisizioni tecniche».

Ingroia: «Valuteremo una denuncia contro chi ha diffuso il rapporto»

Antonio Ingroia, legale di Visione Tv, sta valutando la possibilità di denunciare gli estensori dell’Hybrid Bulletin: «Visione Tv – dice Ingroia – si sente danneggiata da questo rapporto. Valuteremo nei prossimi giorni con gli interessati una denuncia-querela nei confronti di chi ha esteso e diffuso quel rapporto».