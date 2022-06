Amministrative 2022, i risultati nel Catanzarese. A Soverato vince Vacca – ELENCO

Lo scrutinio

LAMEZIA TERME Sono quindici i comuni che sono stati chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. Oltre al capoluogo, dalle 14 è in corso lo spoglio a Botricello, Caraffa, Centrache, Cerva, Isca sullo Jonio, Magisano, Maida, Olivadi, Petrizzi, Platania, San Pietro Apostolo, Sersale, Settingiano e Soverato. Proprio a Soverato, comune al voto più importante per il numero di abitanti dopo Catanzaro, lo spoglio ancora in corso sta consolidando Danilo Vacca, già sindaco facente funzioni, alla guida della città.

Isca sullo Ionio: eletto sindaco Vincenzo Mirarchi della lista Per Isca che ha ottenuto il 100%.

Centrache: eletto sindaco Ferdinando Sinopoli con la lista Futuro per Centrache che ha ottenuto il 97,96%. Onofrio Lombardo della lista Alba nuova per Centrache ha ottenuto il 2,04%.

San Pietro Apostolo: eletto sindaco Raffaele detto Lelle De Santis con la lista San Pietro per il futuro che ha ottenuto l’85,91%. Antonio Talarico della lista Avanti insieme ha ottenuto il 14,09%.

(in aggiornamento)