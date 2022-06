Il disappunto di Salvini: a Catanzaro un centrodestra unito avrebbe già chiuso la partita

il commento

CATANZARO «Il centrodestra unito vince, il centrodestra non unito – pensiamo a Verona, piuttosto che a Parma piuttosto che a Catanzaro, potrebbe vincere ma non vince e semmai se la la gioca al ballottaggio. Se a Verona se il centrodestra avesse corso unito sarebbe ampiamente sopra il 50 % e la partita sarebbe chiusa, come i dati di Catanzaro. Però con i se e i ma non si va avanti. Lo sforzo dell Lega è stato ed è quello di unire». Così il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa a commento dei primi dati delle Comunali.