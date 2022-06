Auto in fiamme a Isola: giornata infinita per i vigili del fuoco di Crotone – VIDEO

Centralino in tilt

CROTONE Autovettura in fiamme questo pomeriggio a Isola Capo Rizzuto mentre si trovava parcheggiata nel pieno centro cittadino. Intorno alle 16.40, i vigili del fuoco hanno dovuto per tanto compiere un tempestivo intervento nella cittadina del Crotonese per scongiurare danni ben peggiori. È stato così predisposto anche l’impiego di un mezzo antincendio fuoristrada. Le fiamme, infatti, divampavano alte dall’autovettura, insidiando un recinto, adiacente al luogo dell’accaduto, dove insistevano sterpi e rifiuti vari. Gli uomini del Comando provinciale sono comunque riusciti a sedare l’incendio con perentorietà. Messa in sicurezza la zona, i vigili del fuoco hanno poi lasciato sul posto i Carabinieri di Isola Capo Rizzuto per i rilievi del caso.

Ma questo, è stato solo l’ultimo di una “giornata infinita” per gli uomini del comando provinciale che hanno dovuto compiere ben 20 interventi in meno di 12 ore. Un’azione straordinaria che ha richiesto anche uomini e mezzi dispiegati dai reparti distaccati di Petilia Policastro e Cirò Marina.

La giornata si era aperta con un tamponamento a catena nei pressi dell’entrata sud della città capoluogo. Da quel momento il centralino della sala operativa è letteralmente andato in tilt, con richieste di interventi di vario genere che si sono succeduti senza sosta: da apertura porta, a recupero gatti, incendi di sterpaglie, incendi a un mezzo agricolo e a un veicolo.