Comunali, il Pd calabrese: «Straordinaria affermazione del centrosinistra»

Il commento

CATANZARO «Una straordinaria affermazione dei candidati del centrosinistra alle comunali dimostra la bontà di un impegno che parte dal basso e in grado di far nascere un nuovo entusiasmo». È quanto si legge in una nota del Pd Calabria.

«Siamo riusciti a mettere in campo candidati, liste e programmi all’altezza delle aspettative dei cittadini – prosegue la nota – che sanno riconoscere qualità e competenze. A Catanzaro c’è una richiesta di cambiamento forte da parte dei cittadini. La visione di Nicola Fiorita e della nostra coalizione, che ha raggiunto il ballottaggio dopo lunghi anni di vittorie schiaccianti delle destre, è oggi la migliore risposta alla domanda di cambiamento. Un grazie di vero cuore a tutti i militanti e agli elettori che hanno consentito questo risultato e buon lavoro ai tantissimi sindaci dem che, con le loro affermazioni alle urne, dimostrano il grande radicamento del partito nella nostra regione».