Ballottaggio a Catanzaro, a “20.20” il primo (durissimo) confronto tra Donato e Fiorita – VIDEO

faccia a faccia

LAMEZIA TERME Duro nei contenuti, polemico all’indirizzo dell’avversario e non privo di battibecchi e forti contrasti.

Il primo confronto tra Valerio Donato e Nicola Fiorita, all’indomani dell’esito elettorale, andrà in onda stasera alle 21 su L’altro Corriere Tv (canale 75 del digitale terrestre): i due competitor per la guida di Catanzaro sono stati ospiti del nostro talk di approfondimento “20.20”.

Prime scintille sul tema della “conservazione” con Valerio Donato che in anteprima tira fuori una dichiarazione firmata dai candidati del suo schieramento (alcuni dei quali eletti consiglieri) che affermano di essere stati contattati per la candidatura da Nicola Fiorita e di aver rifiutato l’offerta.

Per Donato «tutta questa retorica della novità e del cambiamento scontra con questo documento la sua coerenza, che non c’è».

«Le persone vicine a Fiorita – ha rincarato la dose Donato – stanno andando alla ricerca di quali tra i consiglieri comunali eletti potrebbero saltare dall’altra parte. Infine – ha aggiunto ancora Donato – mi giunge voce, guardate un po quali inciuci ci sono dietro anche inconsapevolmente, che il buon Sergio Abramo per poter condurre le elezioni nuove del consiglio comunale unitamente alle prossime politiche sta dando indicazione di votare Fiorita, consapevole che Fiorita non sarà in grado di governare, salterà la consiliatura e dunque far appaiare in un election day comunali e politiche».

Durissima la reazione di Fiorita «quando si è candidato Donato ho pensato che comunque la sua presenza nello scenario politico avrebbe elevato il dibattito, la delusione è totale perché in realtà Valerio Donato ha condotto tutta la campagna elettorale giocando sul pettegolezzo, sull’illazione, sulla falsità e in questo caso anche sull’elucubrazione mentale di cose che non esistono. Cosa faccia Sergio Abramo io non lo so, noi non facciamo accordi sottobanco e c’è una differenza abissale che anche un bambino capirebbe tra il dialogo e le scelte, la democrazia è discussione ma noi abbiamo scelto di andare su un progetto di rinnovamento».

Altrettanto polemica la discussione sulla cosiddetta “anatra zoppa” e cioè la circostanza, nel caso di elezione di Fiorita, di un sindaco costretto a governare con un consiglio comunale in mano ad una maggioranza di colore diverso, per Fiorita è normale, è accaduto molte volte «peggio è avere un sindaco zoppo, Donato è stato sfiduciato già dai suoi candidati».