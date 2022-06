Caccia di frodo nel Reggino, deteneva arma abusiva: arrestato

operazione adorno

REGGIO CALABRIA Nell’ambito dell’operazione “Adorno”, coordinata dal reparto operativo – SoardA (Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno agli Animali) del raggruppamento carabinieri Cites e dal comando regione carabinieri forestale “Calabria”, in provincia di Reggio Calabria è stato arrestato in flagranza un uomo per detenzione di arma lunga clandestina, un fucile calibro 12 con matricola abrasa carico, detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione. Denunciate tre persone per detenzione di esemplari di cardellino, specie protetta. Scoperte e poste sotto sequestro due armi clandestine, entrambi fucili con matricole abrase, nascoste, una alla base di una pianta di olivo e l’altra all’interno di un tubo in pvc interrato. In provincia di Reggio Calabria sequestrato un falco pecchiaiolo ferito da arma da fuoco. Immediatamente soccorso è stato condotto al Centro di Recupero Fauna Selvatica “Stretto di Messina”.