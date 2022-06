Camion in fiamme, traffico bloccato sull’A2 in direzione sud

Lunghe code

PIZZO Traffico bloccato lungo l’autostrada “A2 Del Mediterraneo” in direzione Sud, tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio, nel vibonese, per l’incendio che, intorno alle 16, ha interessato un camion.

L’autista, accortosi del fumo provenire dal vano motore, ha fatto in tempo a scendere, mentre le fiamme hanno iniziato ad avvolgere la parte anteriore arrivando fino all’abitacolo.

Sono stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno inviato sul posto due squadre.

Il traffico è stato bloccato dalla polizia stradale e in pochi minuti si è formata una coda lunga diversi chilometri. Le operazioni sono ancora in corso di svolgimento.